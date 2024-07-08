 وزير الخارجية: مصر لن تقبل بإيجاد أي بديل لوكالة أونروا في الأراضي المحتلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية: مصر لن تقبل بإيجاد أي بديل لوكالة أونروا في الأراضي المحتلة

هديل هلال
نشر في: الإثنين 8 يوليه 2024 - 11:54 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 يوليه 2024 - 11:57 ص

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن مصر لن تقبل بإيجاد أي بديل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في الأراضي المحتلة.

وطالب خلال مؤتمر صحفي مع مفوض عام أونروا، صباح الاثنين، المجتمع الدولي والأطراف الدولية المانحة التي تعلق مساهماتها المالية للوكالة، بإعادة النظر في هذا الأمر «غير المقبول»؛ لأنه يعني المشاركة في استخدام التجويع كسلاح.

وأشار إلى أن «تعليق المساهمات المالية للوكالة يزعزع مصداقية المنظومة الدولية والنظام المتعدد الأطراف، ويثير القضايا الخاصة بازدواجية المعايير».

وشدد على أن «عمل أونروا لن ينتهي إلا بعد حصول اللاجئين الفلسطينيين على حقوقهم سواء بالعودة أو بالتعويض، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194».

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