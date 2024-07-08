حكم ألماني مشبوه يدير مباراة إنجلترا وهولندا في يورو 2024

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن فيليكس زواير / 43 عاما/ والذي تعرض للإيقاف لمدة ستة أشهر من جانب الاتحاد الألماني عام 2016، عندما كان حكما مساعدا إلى جانب روبرت هويزر.

وكان زواير من الحكام الذين سلطوا الضوء على فضيحة هويزر ، واعترافا بدوره في كشف الأمر تم إيقافه ستة أشهر فقط، فيما تعرض هويزر للإيقاف مدى الحياة.

وجرى تغريم جود بلينجهام، لاعب وسط المنتخب الإنجليزي، من جانب الاتحاد الألماني بعدما أشار إلى تورط زواير في تلك الفضيحة عقب المباراة التي خسرها فريقه السابق بوروسيا دورتموند أمام بايرن ميونخ بنتيجة 2/3 في عام 2021.

وانتقد بلينجهام أداء زواير بعدما رفض طلب دورتموند الحصول على ضربة جزاء ومنح أخرى لبايرن ميونخ من لمسة يد على ماتس هاملز.

وقال بلينجهام وقتها: "إذا أعطيت حكما سبق اتهامه بالتلاعب بالمباريات إدارة أكبر مباراة في ألمانيا، فماذا تتوقع".

وسيقود زواير طاقم تحكيم ألماني كامل في مباراة يوم الأربعاء في دورتموند والتي أيضا ستتضمن مساعديه ستيفان لوب وماركو أشمولر بالإضافة إلى باستيان دانكيرت حكما لتقنية (فار).

من جانبه، رفض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم التعليق على الأمر، فيما تم التواصل مع الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) للتعليق على القرار.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان هناك شعور بعدم الراحة تجاه تكليف زواير بإدارة المباراة، قال لوك شاو مدافع المنتخب الإنجليزي في مؤتمر صحفي اليوم : "لا على الإطلاق، يجب علينا احترام قرار (يويفا) الذي يحدد الحكم، هذا لن يغير شيء بالنسبة لنا".

وأضاف: "لا نزال نركز على المباراة، وليس على الحكم سواء كان هو أو غيره، هذا لن يشكل أي فارق".

وبسؤاله حول إذا ما شعر في أي مباراة بأن الحكم ضد فريقه أجاب شاو : "لا ليس حقا في بعض الأحيان تكون غاضبا للحظات وقد تفكر في ذلك لكن لا".

وأوضح: "أيا كان الحكم الذي تم اختياره، يجب علينا أن نكون جاهزين وأن نركز على ذلك".

وستكون تلك المباراة الثانية للمنتخب الهولندي التي يديرها زواير، الذي سبق له إدارة مباراتهم أمام رومانيا في دور الستة عشر، عندما فاز الفريق الهولندي 3 / صفر.

قبل ذلك أدار زواير مباراة إيطاليا الأولى في البطولة أمام ألبانيا، ومباراة البرتغال مع تركيا في الجولة الثانية بدور المجموعات.