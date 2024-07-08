قام رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في أعقاب الزيارة المفاجئة التي قام بها إلى موسكو الأسبوع الماضي وأثارت غضب الزعماء الأوروبيين، بزيارة أخرى غير معلنة إلى الصين، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام صينية صباح اليوم الاثنين.

وكتب أوربان عبر منصة التواصل الإجتماعي "إكس"في أعقاب وصوله إلى بكين " مهمة سلام 0ر3"، ناشرا صورة له أثناء استقباله من قبل نائب وزير الخارجية الصيني هوا تشون ينج في المطار.

وذكرت وكالة أنباء الصين الرسمية "شينخوا" أنه من المقرر أن يلتقي أوربان مع الرئيس الصيني شي جين بينج لإجراء محادثات.

وتأتي زيارة أوربان بعد تكهنات واسعة النطاق بأنه قد يقوم بزيارة للصين أيضا بعد زيارته المثيرة للجدل إلى موسكو يوم الجمعة الماضي ، والتي أجرى خلالها محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتسببت هذه الخطوة في إثارة الفزع في أوروبا والولايات المتحدة.

وقال أوربان إن اجتماعه مع بوتين، الذي يسعى إلى غزو شامل وحرب على أوكرانيا، كان "مهمة سلام".

وخلال ظهور مشترك مع بوتين بعد المحادثات، دعا أوربان مرة أخرى إلى بذل الجهود لإيجاد حل سلمي لحرب أوكرانيا.

وأكد العديد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي لاحقا أن الزعيم المجري ليس لديه تفويض رسمي من التكتل للتفاوض مع روسيا، وأنه لا علاقة لذلك بتولي المجر الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر.

وينظر إلى أوربان، الذي غالبا ما يكون شوكة في خاصرة بروكسل بشأن مجموعة من القضايا، على أنه الأقرب إلى موسكو بين زعماء الاتحاد الأوروبي. وتولت المجر الرئاسة الدورية للتكتل في الأول من يوليو الجاري.

وزار الرئيس الصيني شي المجر كجزء من رحلة أوروبية في مايو الماضي. وتحافظ بكين وبودابست على علاقات جيدة، وكان أوربان الزعيم الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي حضر منتدى الحزام والطريق الذي استضافته الصين في أكتوبر الماضي.

يشار إلى أن المجر هي جزء من مبادرة الحزام والطريق الصينية، وهو مشروع بنية تحتية ضخم استثمرت فيه الصين مليارات الدولارات في البنية التحتية ومنح القروض للعديد من دول الجنوب العالمي، في آسيا الوسطى وأيضا في أجزاء من أوروبا.