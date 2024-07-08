رئيس هيئة قناة السويس يهنئ محافظ بورسعيد بتوليه منصبه

استقبل اللواء محب حبشي خليل محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في لقائهم الأول بعد أداء محافظ بورسعيد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية كمحافظ لبورسعيد، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ.

وهنأ الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اللواء محب حبشي بمناسبة تكليفه محافظا لبورسعيد، متمنيا له التوفيق والسداد في استكمال مسيرة التنمية بالمحافظة الباسلة.



من جانبه، وجه اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، الشكر للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مؤكدا اعتزازه بهذه الزيارة، وتقديره لدور هيئة قناة السويس التاريخي، والتي تعتبر أحد أهم شرايين التنمية في مصر، متمنيًا مزيدًا من النجاح والتوفيق لهذه المؤسسة العريقة.

وأعرب اللواء محب حبشي عن تقديره للدور التنموي والخدمي لهيئة قناة السويس، ودورها الكبير في دعم ملفات التنمية بالمحافظة.

وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة أهمية استمرار التعاون المشترك لدفع الجهود التنموية بالمحافظة في المجالات المختلفة، موضحا أن قناة السويس تعد شريكا رئيسيا في عملية التنمية بمحافظات القناة في إطار دورها المجتمعي والخدمي الممتد على مدار تاريخها من خلال تبني مجموعة من المشروعات القومية.

في ختام اللقاء، قدم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس درع الهيئة إلى اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، والذي أهداه في المقابل درع المحافظة.



