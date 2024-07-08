مدرب سويسرا أحدث المرشحين لقيادة اتحاد جدة

دخل مورات ياكين، مدرب منتخب سويسرا، ضمن قائمة المرشحين لقيادة اتحاد جدة في الموسم الجديد، بعد فشل التعاقد مع الإيطالي ستيفانو بيولي.

ويبحث الاتحاد عن مدرب أجنبي خلفًا للأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المُقال من منصبه، بعدما خرج بلا ألقاب من الموسم الماضي.

وكان اتحاد جدة على وشك الإعلان عن التعاقد مع بيولي الأسبوع الماضي بعد الاتفاق مع المدرب، لولا الخلافات الداخلية التي تسببت في النهاية إلى استقالة لؤي ناظر، رئيس النادي.

كذلك رفض كريستوف جالتييه، مدرب الدحيل، تدريب العميد في الموسم المقبل.

وذكرت شبكة "الكاس" القطرية اليوم الإثنين أن الاتحاد يدرس بعض الخيارات التدريبية، للتعاقد مع أحدها، بينها ياكين، صاحب الـ49 عامًا.

وبذلك ينضم ياكين إلى قائمة من المرشحين لقيادة الاتحاد، وتضم هيرفي رينارد، مدرب منتخب فرنسا للسيدات، وويلي سانيول، مدرب منتخب جورجيا، ولوران بلان، غير المتعاقد مع نادٍ حتى الآن.

يذكر أن منتخب سويسرا قدم مستوى جيدًا بقيادة ياكين في كأس أمم أوروبا "يورو 2024" الجارية في ألمانيا، قبل أن يودع البطولة بصعوبة من الدور ربع النهائي على يد إنجلترا.