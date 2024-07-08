قطر وأمريكا توقعان مذكرة تفاهم بشأن تعزيز أمن الطيران المدني

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وقعت دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز أمن الطيران المدني بين البلدين بحضور جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات.

وقع المذكرة محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، وتيمي ديفيس سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة.

وعقب التوقيع اجتمع سعادة وزير المواصلات مع سعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، واستعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مجالات المواصلات، ومختلف أنشطة النقل، والطيران المدني، وبحث السبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.