أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية اتصالات بالوسطاء في ضوء تهديدات جيش الاحتلال الإسرائيلي لأحياء واسعة من مدينة غزة وطلب إخلائها.



وقالت الحركة في بيان عبر قناتها على "تلجرام" إن هنية أجرى اتصالات بالإخوة الوسطاء في ضوء ما يجري من تهديد من قبل جيش الاحتلال لأحياء واسعة من مدينة غزة وطلب إخلائها، وما يقوم به من مجازر وقتل وتهجير".

وأضاف البيان: "حذر هنية من التداعيات الكارثية لما يجري في غزة كما في رفح وغيرها، منوها إلى أن من شأن ذلك أن يعيد العملية التفاوضية إلى نقطة الصفر"، وأكد رئيس الحركة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجيشه يتحملون المسئولية الكاملة عن انهيار هذا المسار.

وسبق أن أكدت حماس في بيان صدر اليوم الاثنين أن نتنياهو يستمر بوضع العقبات أمام المفاوضات في الوقت الذي تبدي فيه الحركة المرونة والإيجابية بهذا الشأن.

وطالبت الحركة "الوسطاء بالتدخل لوضع حد لألاعيب نتنياهو وجرائمه"، كما توجهت بطلب" للمجتمع الدولي والأمم المتحدة، بالوقوف عند مسئولياتهم القانونية والإنسانية والضغط لوقف جريمة الإبادة التي يتعرض لها شعبنا، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم".

وأضافت أن جيش الاحتلال يواصل إمعانه في "حرب الإبادة المتواصلة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة منذ أكثر من تسعة أشهر"، مشيرة إلى أن "حكومة الاحتلال الفاشي تتحدى كافة القوانين والمعاهدات الدولية".