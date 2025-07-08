محافظ الشرقية: حل مشكلة انسداد خطوط الصرف الصحي بقرية أولاد موسى

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، عن الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين بقرية أولاد موسى التابعة لمركز أبو كبير، بشأن مشكلة انسداد خطوط الصرف الصحي وتراكم المياه في شوارع القرية.

وأوضح المحافظ أنه فور رصد الشكوى المنشورة على الصفحة الرسمية للوحدة المحلية بأولاد موسى، والتي تفيد بوجود انسداد في خطوط الصرف، تم تكليف الأجهزة التنفيذية بالتحرك العاجل للتعامل مع الأزمة.

وأشار الأشموني إلى أن الوحدة المحلية برئاسة المحاسب خالد عبد المقصود، وبالتنسيق مع المجتمع المدني، قامت على الفور بإزالة أسباب الشكوى وسحب المياه المتراكمة من الشوارع، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لحل أي مشكلات تتعلق بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.