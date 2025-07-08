سبيس إكس الأمريكية تطلق 28 قمرا صناعيا جديدا من ستارلينك إلى الفضاء

أطلقت مؤسسة تكنولوجيات استكشاف الفضاء الأمريكية "سبيس إكس"، اليوم، 28 قمرا صناعيا جديدا من طراز "ستارلينك" إلى الفضاء.

وذكرت المؤسسة، في بيان، أن صاروخ "فالكون 9" انطلق من مجمع الإطلاق الفضائي 40 في محطة "كيب كانافيرال" الفضائية بولاية "فلوريدا" حاملاً وحدات الإنترنت عريض النطاق (المجموعة 10-28) وأقمار صناعية إلى مدار أرضي منخفض، لافتة إلى وصول الأقمار إلى الفضاء بعد حوالي تسع دقائق، وجرى نشرها في مدارها بعد 50 دقيقة.

ونوهت إلى أنه في غضون ذلك، أكملت المرحلة الأولى من صاروخ فالكون 9 (الدفعة 1077) رحلتها الثانية والعشرين من وإلى الفضاء، حيث هبطت على سفينة الفضاء بدون طيار في المحيط الأطلسي.

يذكر أن شبكة ستارلينك التابعة "لسبيس إكس" توفر خدمة الإنترنت عريض النطاق لمناطق حول العالم حيث لا تتوفر أنواع التغطية الأخرى أو تكون معطلة، وبدأت أيضًا بتوفير خدمة الاتصال المباشر بالهاتف المحمول التي أتاحتها "سبيس إكس" للمناطق وغمرتها الفيضانات المفاجئة في "تكساس".

وتضم شبكة "ستارلينك" حاليا أكثر من 7 آلاف قمر صناعي نشط تعمل معا لتوفير تغطية إنترنت عالية السرعة في معظم مناطق العالم، باستثناء القطبين، عبر مستقبلات أرضية موجهة نحو السماء.