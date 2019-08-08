القبض على صاحب مصنع أسلاك كهربائية بدون ترخيص في منشأة ناصر

ألقت مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، القبض على صاحب مصنع أسلاك كهربائية، لإدارته المصنع بدون ترخيص وقيامه بتصنيع الأسلاك الكهربائية من خامات رديئة ومجهولة المصدر مستخدمًا علامة تجارية مقلدة منسوبة لشركة "جلوبال" العالمية، وعثر بداخل المصنع على 6 ماكينات تصنيع سلك نحاس.

ومن بين المضبوطات: 3 ماكينات تصنيع سلك باور، 100 لفة سلك نحاس مدون عليهم شعار شركة عالمية، و84 لفة سلك باور مدون عليهم شعار شركة عالمية، و50 لفة سلك كاميرات مراقبة مدون عليهم شعار شركة عالمية.

واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلاك الكهربائية مستخدمًا علامة تجارية مقلدة لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.