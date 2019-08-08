بوجدانوف يبحث مع السفير الأردني لدى روسيا الوضع في سوريا وفلسطين

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بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، اليوم الخميس، مع السفير الأردني لدى روسيا أمجد العضايلة الوضع في سوريا والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

وأشار بيان لوزارة الخارجية الروسية إلى أنه جرى خلال المحادثات تبادل الآراء بشأن القضايا الحيوية، مع التركيز على تطور الوضع في سوريا وما حولها والوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أن الطرفين تطرقا إلى مسائل تعزيز العلاقات الروسية الأردنية، بما في ذلك جدول الاتصالات السياسية بين البلدين في الفترة القادمة.

يُذكر أن روسيا والمملكة الأردنية تشددان على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لتفعيل العملية السياسية في سوريا وإطلاق عمل اللجنة الدستورية وتثبيت الاستقرار في الجنوب السوري.

كما يعول الأردن على حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967.