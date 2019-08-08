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إيران تعلن تدشين خط قطار بين طهران وأنقرة

طهران - د ب أ
نشر فى : الخميس 8 أغسطس 2019 - 12:23 م | آخر تحديث : الخميس 8 أغسطس 2019 - 12:23 م


دشنت شركة سكك الحديد الإيرانية خط قطار بين طهران والعاصمة التركية أنقرة في اطار حفل رسمي حضره السفير التركي في ايران دريا أورس.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الخميس، أن القطار انطلق من محطة طهران أمس الإربعاء عند الساعة 50ر21 بالتوقيت المحلي (20ر17 بتوقيت جرينتش)، وبحسب الجدول سيتم تسيير رحلة واحدة اسبوعيا فيما تستغرق الرحلة من طهران حتى أنقرة 60 ساعة.

وحسب الوكالة، يتوقف القطار عند نقطة الحدودية الإيرانية التركية (رازي – كابي كوي)، حيث يستغل الركاب عبارة لاجتياز بحيرة "فان"، ومن ثم تستكمل الرحلة عبر قطار تركي الى أنقرة.

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