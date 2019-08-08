 الزمالك يواجه 6 أكتوبر وديا استعدادا لبط الصومال - بوابة الشروق
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الزمالك يواجه 6 أكتوبر وديا استعدادا لبط الصومال

أمير نبيل
نشر فى : الخميس 8 أغسطس 2019 - 11:33 م | آخر تحديث : الخميس 8 أغسطس 2019 - 11:33 م

اتفق الجهاز الفني لنادي الزمالك على خوض مباراة ودية جديدة خلال الفترة الحالية من أجل تجربة اللاعبين استعدادا لمواجهة ديكاداها بطل الصومال.

ويتقابل الزمالك مع ديكاداها الصومالي في ذهاب دور الـ 64 من بطولة دوري أبطال افريقيا على ملعب بتروسبورت يوم الجمعة 16 أغسطس حيث تأجلت المباراة من يوم الأحد المقبل .

واتفق الجهاز الإدارية للزمالك مع فريق 6 أكتوبر على خوض الودية الجديدة يوم السبت المقبل على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

ويأمل طارق يحيى المدير الفني المؤقت للزمالك في تجربة مزيد من اللاعبين والاطمئنان على جاهزيتهم استعدادا للمواجهة الافريقية.


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