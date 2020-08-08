مركز الهالة الثقافي يطلق مسابقة «لقطات مصرية» للتصوير الفوتوغرافي

أطلق مركز الهالة الثقافي، مسابقة للتصوير الفوتوغرافي بعنوان «لقطات مصرية»، تكون المشاركة بها عن طريق إرسال صورة واحدة أو صورتين للعرض على لجنة التحكيم.

وقالت الكاتبة هالة البشبيشي، مدير مركز الهالة الثقافي، إن الأعمال المقدمة ستعرض على لجنة تحكيم من المتخصصين من بينهم: "مدير التصوير سعيد شيمي، والمخرج والسيناريست الدكتور أحمد عاطف درة، ومدير التصوير زكي عارف".

وعن شروط المشاركة في المسابقة أوضحت «البشبيشي»:

• أن تكون الكادرات من وحي البيئة والطبيعة المصرية.

• ألا يكون المتسابق من دارسي أو محترفي التصوير.

• أن تلتقط الصورة بكاميرا الهاتف مباشرة.

• أن لا غير مُعدلة بأي برنامج تصوير.

• يسمح بالمشاركة بعمل واحد وبحد أقصى صورتين للمتسابق ولن ينظر للمشاركات التي تتعدى الصورتين.

وتُستقبل المشاركات من أول أغسطس على واتساب رقم «01110161117» وآخر موعد لاستلام الصور يوم 30 من نفس الشهر، ويتم الإعلان عن أسماء الفائزين في 15 سبتمبر.

وتُوزع الجوائز بحفل خاص وبحضور هيئة المُحكمين ورعاة المسابقة، وقيمة الجائزة الأولى 1000 جنيهًا بالإضافة إلى مجموعة كتب خاصة بالتصوير، والجائزة الثانية قدرها 750 جنيها، بالإضافة مجموعة كتب خاصة بالتصوير، بينما يحصل الفائز الثالث على جائزة مالية قدرها 500 جنيه، بالإضافة إلى مجموعة كتب خاصة بالتصوير، وتمنح شهادة تقدير للفائزين من الرابع إلى العاشر.