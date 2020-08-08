سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته ظهر اليوم السبت على ملعب فندق الإقامة بمعسكر الفريق ببرج العرب.

وبدأ المران بمحاضرة قصيرة من باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق عن بعض ملاحظاته عن مباراه المصري الأخيرة والتي فاز بها الفريق.

وتحدث المدرب الفرنسي عن أهمية لقاء الإتحاد السكندري المقرر لها بعد غدا الإثنين باستاد الجيش ببرج العرب وضرورة الفوز بالثلاث نقاط.

وأشاد المدير الفني بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبيه في لقاء المصري متمنيا أن يزيد الأداء من مباراة إلى أخرى لاستمرار الانتصارات.

وكان الزمالك فاز على المصري بملعب برج العرب في الإسكندرية يوم الخميس الماضي بهدف نظيف أحرزه محمود علاء في الدقيقة 55، في المباراة المؤجلة من الأسبوع 14.