الصين: تسجيل 31 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 31 حالة إصابة جديدة بينها 25 بعدوى محلية، ما رفع إجمالي المصابين إلى 84596 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن جميع الحالات الـ25 المحلية تم الإبلاغ عنها في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم، فيما جاءت الإصابات الوافدة من الخارج بواقع حالتين في شنجهاي وواحدة في كل من مقاطعات تشجيانغ وشاندونغ وهوبي وقوانغدونغ، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2126 حالة غادر منها 2017 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأشارت إلى أن 35 شخصا غادروا المستشفيات أمس بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 79123 شخصا، لافتة إلى أن 27357 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 407 أشخاص الملاحظة الطبية أمس.

وأوضحت أنه تم أمس تسجيل 14 حالة جديدة بدون أعراض بينها 6 حالات وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 271 حالة منها 113 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 3938 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 47 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت مقاطعة تايوان عن 477 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 2620 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و441 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.