تجاوزت مبيعات مهرجان التمور بمدينة بريدة السعودية 62 مليون ريال (نحو 17مليون دولار) خلال سبعة أيام.

وقالت لجنة الإحصاء في المهرجان، في بيان صحفي أصدرته اليوم الإثنين، إن " مهرجان التمور بمدينة بريدة (وسط البلاد) الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم بإشراف إمارة المنطقة حقق مبيعات تجاوزت 62 مليون ريال خلال سبعة أيام من انطلاقته، واستقبل أكثر من 9 آلاف سيارة محملة بأكثر من ثلاثة آلاف طن من التمور بأنواعها التي تتعدى الثلاثين صنفا".

ويعد مهرجان تمور بريدة الأكبر على مستوى العالم بوصفه تجمعا اقتصاديا زراعيا موسميا من حيث صفقات البيع التي تتم داخل ساحات السوق.

واحتلت السعودية المرتبة الأولى عالميا في صادرات التمور العام الماضي، والتي بلغت قيمتها 215ر1 مليار ريال.

جدير بالذكر أن قيمة قطاع النخيل والتمور في المملكة العربية السعودية تبلغ ما يقارب 5ر7 مليارات ريال أي ما نسبته 12% من إجمالي الناتج الزراعي و4ر0 من الناتج الإجمالي غير النفطي.

ويبلغ عدد النخيل 33 مليون نخلة، ويمثل ذلك 27% من إجمالي النخيل في العالم، وتبلغ عدد الحيازات الزراعية للنخيل في المملكة 123 ألف حيازة.