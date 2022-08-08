كيفية تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني للعام 2022 - 2023

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن خطوات تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة على موقع التنسيق الإلكتروني، حتى يستعد الطلاب لتلك الخطوة التي طال انتظارها.

ونتطرق في السطور التالية إلى خطوات تسجيل الرغبات للثانوية العامة، تزامنًا مع فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى يوم الخميس المقبل، حتى يتمكن الطالب من التسجيل بكل سهولة ويسر دون عناء أو وجود صعوبة في ذلك.

كيفية تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أوضحت خطوات تسجيل الرغبات للثانوية العامة لمساعدة الطالب في الانتهاء من تلك الخطوة، حيث يمكنك الاطلاع على النقاط الموضحة لمعرفة التسجيل بسهولة.

في الخطوة الأولى عليك الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.



- ثم قم بكتابة رقم الجلوس الخاص بك مع الرقم السري.

خطوات تسجيل الرغبات للثانوية العامة

- ثم عليك ادخال رغباتك بالترتيب مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي للحد من ظاهرة الاغتراب.

هذا ويحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

ومع الانتهاء من تسجيل رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، والحصول على إيصال برقم محدد، مسجل به تاريخ وساعة تقدمك.

يمكنك حفظ نسخة لك عبر حسابك الشخصي كي تستطيع الرجوع لها في أي وقت عند الحاجة.

كما تستطيع الانتقال بين التخصصات المختلفة وذلك بشرط استيفاء الشروط الموضحة.

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الجدير بالذكر، أن الطالب يستطيع تعديل الرغبات التي قام بتسجيلها عدة مرات، حيث يقوم الحاسب الآلي بحفظ آخر التعديلات التي قام بإدخالها، إذ يتم التنسيق وفقًا لآخر تعديلات تمت إضافتها على الرغبات التي تم تدوينها.