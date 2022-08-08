الداخلية تضبط 292 قطعة أثرية بحوزة شخصين بالمنيا

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن المنيا من ضبط 292 قطعة أثرية بحوزة شخصين بالمنيا بقصد الاتجار.



وتوصلت الإدارة العامة للبحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار لمعلومات مفادها حيازة شخصين، لبعض القطع التى يشتبه فى أثريتها بمسكنهما بقصد الاتجار بها.



وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام بإشراف مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن المنيا تم استهداف المتهمين وضبطهما، وعُثر بحوزتهما على 292 قطعة يشتبه فى أثريتها وبندقية خرطوش.



وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والتربح من وراء بيعها، كما أقر أحدهما بحيازته السلاح النارى. وبعرض القطع المضبوطة على الجهات المعنية أفادوا بأثريتها.



يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى الحفاظ على التراث الثقافى والأثرى المصرى والتصدى بحسم لجرائم الاتجار فى القطع الأثرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.