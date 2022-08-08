تايوان: العلاقات الاقتصادية مع الصين تجعل فرض المزيد من العقوبات غير مرجح

صرحت مسؤولة بوزارة المالية في تايبيه اليوم الاثنين، بأنه من غير المرجح أن يكون للإجراءات الاقتصادية الصينية ضد تايوان تأثير كبير على التجارة بين الاقتصادين بالوضع في الاعتبار تداخلهما الوثيق، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وجاءت تصريحات رئيسة خبراء الإحصاء بوزارة المالية، بياتريس تساي، في وقت مازالت العلاقات فيه بين بكين وتايبيه متوترة، فيما فرضت الأولى على تايوان قيودا على التجارة الأسبوع الماضي على بعض واردات الأسماك والفواكه وصادرات الرمل عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة.



وقالت تساي "صناعتا الإلكترونيات التايوانية والصينية معتمدتان على بعضهما البعض بشدة حاليا".



وأضافت "وبالتالي نتوقع فرصة ضئيلة للغاية أن تفرض الصين عقوبات اقتصادية أكثر صرامة على الشركات التايوانية بسبب علاقاتنا الاقتصادية القائمة على الاعتماد المتبادل بشدة".



أعلنت تايوان اليوم عن بيانات تجارية أقوى من المتوقع، فيما زاد نمو الصادرات بواقع 2ر14 % في يوليو عن عام سابق.



وكان نمو الصادرات إلى الصين بطيئا للغاية العام الجاري فيما تكافح بكين مع تفشي كوفيد-19 وحالات الإغلاق الاحترازية. وزادت الشحنات إلى الصين وهونج كونج بواقع 3 % فقط على أساس سنوي في يوليو بعد انكماش في يونيو، مقارنة بنمو مزدوج الأرقام في أوائل 2022. وعلى العكس زادت الشحنات إلى الولايات المتحدة بواقع 8ر24 % الشهر الماضي.