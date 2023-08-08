 الرئيس السيسي يستمع إلى آيات من الذكر الحكيم في مسجد السيدة نفيسة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس السيسي يستمع إلى آيات من الذكر الحكيم في مسجد السيدة نفيسة


نشر في: الثلاثاء 8 أغسطس 2023 - 8:44 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 أغسطس 2023 - 8:52 ص

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى آيات من الذكر الحكيم، في مسجد السيدة نفيسة، حيث يفتتح عمليات تطوير مسجد ومقام السيدة نفيسة.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الثلاثاء، مسجد السيدة نفيسة بعد إتمام أعمال التطوير والترميم.

ويشمل تطوير مساجد آل البيت في مصر، بترميم وتجديد الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية راقية وغنية، تماشياً مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، وذلك جنباً إلى جنب مع تطوير كافة الطرق والميادين والمرافق المحيطة والمؤدية لتلك المواقع.

ومن المقرر أن يتم فتح مسجد السيدة نفيسة أمام المواطنين للزيارة، يوم 10 أغسطس المقبل.


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