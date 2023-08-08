بولندا ترسل المزيد من القوات إلى حدودها مع بيلاروس

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تنشر بولندا المزيد من الجنود على حدودها مع بيلاروس المجاورة؛ في محاولة لتعزيز حماية الحدود.

ووافق وزير الدفاع ماريوش بلاشتشاك على طلب من حرس الحدود البولندي، حسبما نقلت وكالة أنباء "بي إيه بي" البولندية اليوم الثلاثاء، عن الوزارة.

ولم تذكر وزارة الدفاع عدد الجنود الذين سيتم انتدابهم وإلحاقهم بالقوات لتعزيز حماية الحدود.

وطلب حرس الحدود 1000 رجل وامرأة إضافيين أمس الإثنين.

ولدى بولندا، عضوة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، حدودا مع بيلاروس تمتد لمسافة 418 كيلومترا.

وتقلق بولندا، مثل ليتوانيا، من أنشطة مجموعة فاجنر الروسية الخاصة في بيلاروس.

كما تتهم وارسو جارتها بتنظيم عبور المهاجرين إلى الأراضي البولندية.

وبحسب دورية الحدود البولندية، حاول 160 مهاجرا العبور من بيلاروس إلى بولندا يوم السبت الماضي، كما حاول 147 مهاجرا آخرين العبور يوم الأحد.

واتهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، من قبل بتعمد نقل المهاجرين من مناطق الأزمات إلى الحدود الخارجية للتكتل للضغط على الغرب.