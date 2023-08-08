ميقاتي: مستعدون للتحاور في كل المواضيع التي تجمع اللبنانيين

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، أن هناك إجماعا لدى جميع اللبنانيين للتمسك بالقيم اللبنانية الروحية الأخلاقية والأسرة، داعيا إلى "احترام الصيغة اللبنانية والتنوع داخل الوحدة اللبنانية التي نعتبرها ثروة لبنان".

ونقل "الوكالة الوطنية للإعلام" عن ميقاتي قوله خلال لقائه اليوم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بالصرح البطريركي في الديمان، إن فكرة هذا الاجتماع كانت "بنت ساعتها" عندما اجتمعنا الأسبوع الفائت، واتفقنا على هذا اللقاء للنقاش في الأمور التي تجمع اللبنانيين، وفي مقدمها احترام الصيغة اللبنانية والتنوع داخل الوحدة اللبنانية التي نعتبرها ثروة لبنان، هناك إجماع عند جميع اللبنانيين للتمسك بالقيم اللبنانية الروحية الأخلاقية والأسرة".

وأضاف: "من هذا المنطلق رغبنا في عقد هذا اللقاء ونحن نستغرب بعض التفسيرات التي أعطيت له واعتبار البعض أنه يشكل انقلابا على اتفاق الطائف، علما أن روحية اتفاق الطائف تنص على التحاور والتلاقي بين اللبنانيين" .

وتابع: "نحن على استعداد لأن نكون جسر عبور بين جميع اللبنانيين وأن نتحاور في كل المواضيع التي تجمع اللبنانيين، فإذا لم نستطع التحرك ولو ضمن إطار التحاور والتلاقي، فالبلد لن يتعافى".

وأشار إلى أن "البلد من دون رئيس جمهورية وبحكومة تتولى تصريف الأعمال، ومجلس النواب لا ينعقد، والمناكفات السياسية بلغت أقصى حد، نحن مستعدون للتلاقي اينما كان لنكون جسر تحاور وأخوة بين جميع اللبنانيين".

بدوره، قال البطريرك بطرس الراعي إن "فكرة اللقاء صدرت بعفوية، وهي ليست جلسة لمجلس الوزراء بل لقاء عفوي للتشاور والتحاور في كل القضايا العامة، والديمان دائما يجمع على كلمة سواء، وآسف ان البعض قام بتحميل اللقاء أكثر ما يحتمل".

وأضاف: "عندما زارني الموفد الرئاسي الفرنسي السيد لودريان للمرة الأولى قلت له كل ما تسمعه لا يعبر عن الحقيقة، نحن جمهورية ديموقراطية برلمانية وهناك مرشحان للرئاسة، فليقم النواب بواجباتهم في الاقتراع، فاما ينتخب رئيس أو لا ينتخب، وفي ضوء النتيجة يصار إلى حوار واتفاق على مرشح ثالث".

وتابع: "للاسف البلد سائر إلى الخراب والدولة تنازع وما نشهده من سجال بشأن حق الحكومة في العمل وحدود ذلك هو نتيجة"، مؤكدا أن اللقاء اليوم للبحث في كل الأمور بوضوح .

ووفق الوكالة، انعقد في الصرح البطريركي في الديمان لقاء تشاوريا برئاسة ميقاتي وحضور البطريرك الراعي و15 وزيرا.

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