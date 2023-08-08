برشلونة على اعتاب الانسحاب من صفقة بديل عثمان ديمبلي

اقترب نادي برشلونة من الانسحاب من صفقة أحد اللاعبين المرشحين لتعويض رحيل الفرنسي عثمان ديمبلي، والذي اقترب من الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة «سبورت» الإسبانية إن برشلونة يتجه للانسحاب من صفقة البرتغالي برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، بعد أن قام النادي الإنجليزي برفض كل محاولات البلوجرانا للحصول على خدماته خلال الميركاتو الحالي.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن مانشستر سيتي متمسك بالحصول على ما يزيد من 70 مليون يورو، لبدء مناقشة رحيل برناردو سيلفا عن الفريق خلال الصيف الحالي.

سبورت أوضحت أن الصفقة باتت مستحيلة أمام برشلونة، كما أن بيب جوارديولا، المدير الفني للمان سيتي قام بإبلاغ اللاعب رفض إدارة النادي رحيله دون الحصول على المبلغ المطلوب، بالإضافة إلى صعوبة التعاقد مع لاعب بديل له.

وأتمت الصحيفة أن كل المؤشرات تشير إلى انسحاب برشلونة بشكل نهائي من صفقة برناردو سيلفا.

جدير بالذكر أن الفرنسي عثمان ديبملي أبلغ إدارة برشلونة برغبته في الرحيل، وأصبح على اعتاب الانتقال إلى باريس سان جيرمان، ويتبقى فقط دفع الجانب الباريسي 50 مليون يورو لإتمام الصفقة.