اتحاد جدة ينافس نيس الفرنسي على نجم دفاع الأهلي

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دخل مجلس إدارة نادي اتحاد جدة، في منافسة مع نيس الفرنسي، لضم أحد نجوم الأهلي في الميركاتو الصيفي الجاري 2024.

وقدم نادي نيس عرضا إلى الأهلي لضم مدافعه محمد عبد المنعم، مقابل 3.5 مليون يورو، إلا أن الأحمر يطالب بـ 4 إلى 5 ملايين يورو على الأقل.

ووفقًا لِما ذكرته قناة "أون تايم سبورتس" في تقرير لها، فإن اللاعب لديه عرض آخر من نادي الاتحاد السعودي غير العرض الفرنسي من نيس.

وأوضحت القناة أن عبدالمنعم لديه رغبة في الاحتراف الأوروبي، ولا ينظر إلى العروض الخليجية في الوقت الحالي.

وخاض محمد عبد المنعم -الذي تبلغ قيمته السوقية 3 ملايين يورو- برفقة النادي الأهلي هذا الموسم 44 مباراة في مختلف البطولات، تمكن خلالها من تسجيل هدفين.