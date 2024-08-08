إعلام عبري: قلق الإسرائيليين جزء من الرد على اغتيال هنية وشكر

أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم"، اليوم الخميس، بأن القلق يخيّم على الإسرائيلين في ظل انتظار الرد على اغتيال القيادي في حركة حماس إسماعيل هنية والقيادي في حزب الله فؤاد شكر، موضحة أن" هذا الانتظار هو جزء من الرد".

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن الجيش منهك بعد 10 أشهر من القتال، مشيرة إلى أنه "لذلك تعتقد النخبة السياسية والأمنية في إسرائيل أنّ هذا ليس هو الوقت المثالي لإزالة التهديد في الشمال"، بحسب ما أوردته وكالة "معا" الإخبارية.

ويأتي ذلك فيما تشير تقديرات إسرائيلية أن الوقت الحالي "ليس مثالياً" لحرب شاملة وسط خسائر الجيش في قطاع غزة، وحالة التسلح غير المثالية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن السيناريو الأسوأ بالنسبة لإسرائيل هو شن هجوم مزدوج من إيران وحزب الله في آن معا.

وذكرت الصحيفة أن هناك تقديرات للأجهزة الأمنية تشير إلى تضاؤل فرص الهجوم المزدوج من إيران وحزب الله، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأوضحت "يديعوت أحرونوت" أن "رد إيران قد يتمثل بهجوم بمئات الصواريخ والطائرات بدون طيار باتجاه إسرائيل"، مشيرة إلى أن "حزب الله قد يوجه ضربات رمزية ضد أهداف تقع إلى الجنوب من حيفا".