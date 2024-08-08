شركات السياحة تحذر من تغول الكيانات غير شرعية فى السوق السياحى

- جوهر يطالب بالقضاء على السماسرة والكيانات الوهمية للنهوض بقطاع السياحة

حذر عدد من العاملين بقطاع السياحة من تغول الكيانات غير الشرعية فى السوق السياحى وتأثيرها السلبى على الحركة السياحية الوافدة لمصر وكذا على عمل شركات السياحة.

وطالبت شركات السياحة، بضرورة القضاء على السماسرة والكيانات الوهمية المنتشرة فى الوسط السياحي؛ للنهوض بقطاع السياحة، وعودته كما كان القاطرة الأولى للتنمية الاقتصادية فى مصر.

وقال الخبير السياحي أحمد جوهر عضو غرفة شركات السياحة، إنه يجب التخلص النهائي من ما يسمي بالكيانات الوهمية غير الشرعية والسماسرة التي لا علاقة لها بشركات السياحة المرخصة التي تعمل تحت مظلة الجهات المعنية ووزارة السياحة والآثار المصرية.

وأضاف جوهر، في هذا السياق بأنه من الضروري تطبيق القانون بكل حزم علي جميع المخالفين للقضاء على ظاهرة السماسرة والدخلاء على القطاع من أجل النهوض بالسياحة في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى ظهور العديد من المشاكل من جراء زيادة اعداد السماسرة الكيانات الوهمية، وهو ما يهدد الشركات السياحية الجادة ويؤثر عليها بالسلب.



وأضاف جوهر، أن إيرادات قطاع السياحة ارتفعت إلى 13.6 مليار دولار خلال العام المالي الماضي مقارنة بنحو 10.7 مليار دولار في العام المالي قبل الماضي .. كما تسعى الدولة المصرية بكل مؤسساتها للنهوض بقطاع السياحة دائمآ وتعمل الدولة في بناء بنية تحتية على أعلى مستوى.

وأوضح أنه من المعروف بأن السياحة من أهم مصادر الدخل وزيادة العملة الأجنبية في ظل أزمة الدولار التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة وتم السيطرة عليها عقب قرار تحرير سعر الصرف.

وذكر جوهر أن ظاهرة انتشار السماسرة من أهم كوارث قطاع السياحة لأن منهم الكثير لا يمثل إلا نفسه دون أي ضامن للعميل، قائلا إن هذه الكائنات الوهمية لاتسدد أى ضرائب أو رسوم للدولة، وتقديم خدمات سيئة للعميل ولكن على العكس تعمل 99% من شركات السياحة المرخصة تحرص على تقديم أفضل خدمة سواء في الحج أو العمرة أو حجز أي شيء يخص السياحة من طيران وفنادق وخلافه وعند حدوث أي شيء للعميل حقه مضمون بكل تأكيد.

وأكد جوهر، أن من الأفضل بأن يقوم العميل بالحجز عن طريق "شركات السياحة المصرية" وليس أي جهة غير ذلك أولا لضمان حقك عند حدوث أي شيء طوال فترة رحلتك ثانيا للحصول على أفضل سعر مع أحسن خدمة، مردفا: "يجب تعميم شعار (شجع شركات سياحة بلدك واحجز وانت مطمن) وابتعد عن الكيانات الوهمية".