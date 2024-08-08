مصر وقطر تبحثان دفع التعاون في مجال الرياضة

في إطار رعاية السفارات المصرية للوفود والبعثات الزائرة لدول الاعتماد وتقديم الدعم اللازم لها، استقبل السفير عمرو الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية لدى قطر، بعثة النادي الإسماعيلي، التي تجري زيارة إلى الدوحة حالياً لخوض مباراة ودية لكرة القدم أمام نادي السد القطري، ضمن فعاليات احتفال النادي الإسماعيلي بالذكرى المئوية لتأسيسه.

وخلال اللقاء، أهدى المهندس نصر أبو الحسن رئيس النادي الإسماعيلي درع النادي وزيه الرسمي إلى السفير المصري الذي أعرب له عن أمنياته بالفوز في المباراة، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة، اليوم الخميس.

وكذلك رتبت السفارة لقاءات لوفد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي مع عدد من المسئولين القطريين، لدفع التعاون في مجالي الرياضة والاستثمار الرياضي بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر.