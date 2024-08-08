قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات

نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية، مشروعًا للتدريب العملي المشترك على إدارة الأزمات والكوارث بمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

ويهدف المشروع إلى تقييم مدى الجاهزية والاستعداد لمواجهة المواقف الطارئة المحتمل حدوثها، باستخدام الإمكانيات المتاحة لتنمية مهارات العناصر التخصصية والتأكد من جاهزيتها في إدارة الأزمات والكوارث.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على دعم المجتمع المدني والتنسيق مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة.

وخلال فعاليات المشروع، تم زيارة مركز التدريب البحري والمحاكاة التابع لهيئة قناة السويس، حيث عُرضت نماذج لكيفية إدارة عدد من الأزمات أثناء الإبحار.

وأعرب الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن تقديره لدور قوات الدفاع الشعبي والعسكري في تنسيق المهام والأعمال بين القوات المسلحة وأجهزة الدولة المعنية بالمحافظات، والمشاركة الفعالة في مجابهة الأزمات والكوارث، ووضع خطط متكاملة للتغلب عليها والحد من آثارها.

وفي ختام فعاليات المشروع، تم تكريم عدد من أسر الشهداء بالمحافظة.

وفي سياق متصل، نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، معرضين لمنتجات ذوي الهمم بفندق 6 أكتوبر بحلمية الزيتون وفندق ضباط القوات المسلحة برأس البر، بهدف عرض منتجاتهم والتي حظيت بإقبال كبير من الزوار.

كما تم تنظيم عدد من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية العملاقة والمزارات والمتاحف العسكرية، لرفع الوعي لدى الشباب وإظهار دور الدولة في مجال التنمية المستدامة.