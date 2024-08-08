تراجع مخزون النفط الأمريكي بأكثر من التوقعات

استمر تراجع مخزون النفط الخام الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بأكثر من التوقعات.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الحكومية، اليوم الأربعاء أن مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة تراجع خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم 2 أغسطس الحالي بمقدار 7ر3 مليون برميل، بعد تراجع بمقدار 4ر3 مليون برميل في الأسبوع السابق، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المخزون بمقدار 400 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي.

ومع التراجع الأكبر من المتوقع أصبح المخزون الأمريكي في نهاية الأسبوع الماضي 3ر429 مليون برميل أي أقل بنسبة 6% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

يأتي ذلك في الوقت الذي أظهر فيه التقرير الأسبوعي لمعهد البترول الأمريكي الصادر أمس ارتفاعا طفيفا في مخزون النفط الخام الأمريكي بعد 5 أسابيع من التراجع المطرد، حيث ذكر أن المخزون ارتفع بمقدار 176 ألف برميل الأسبوع الماضي..

في المقابل ذكرت الإدارة أن مخزون البنزين تراجع بمقدار 3ر1 برميل خلال الأسبوع الماضي، ليقل بنسبة 2% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.

وفي الوقت نفسه، ارتفع أيضا مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بمقدار 900 ألف برميل ليصبح أقل بنسبة 6% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.