وزير الداخلية النمساوي: استخبارات دولية ساعدت في التحقيق بشأن خطط مهاجمة حفلات تايلور سويفت

- الاستخبارات النمساوية تشتبه بتخطيط إسلامي لهجوم انتحاري خلال حفلات تايلور سويفت

قالت الاستخبارات النمساوية، إن الإسلامي المشتبه به خطط لهجوم انتحاري خلال حفلات تايلور سويفت، في فيينا، وذلك وفقًا لما أفادته وكالة «فرانس برس».

من جانبه، قال وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، الخميس، إن استخبارات دولية ساعدت بشكل كبير في التحقيق بشأن خطط لمهاجمة حفلات نجمة موسيقى البوب تايلور سويفت في فيينا، نظراً لأن القانون النمساوي لا يسمح بالرقابة على تطبيقات المراسلة.

وأضاف كارنر، في مؤتمر صحفي أن «التحقيقات الداخلية بدأت بشكل منفصل، بناءً على اتصالات ومعلومات دولية».

وأعلنت السلطات النمساوية الأربعاء، اعتقال شخصين مشتبه بهما بالتورط في التخطيط لهجوم إرهابي مزعوم في فيينا، ما أدى لإلغاء 3 حفلات لتايلور سويفت.

وكان من المقرر أن تقيم سويفت 3 حفلات في فيينا بين الخميس 8 أغسطس، والسبت 10 أغسطس، لكن تم إلغاء هذه التواريخ، وفقاً لشركة Barracuda Music، المروجة لحفلات سويفت في النمسا، بحسب شبكة CNN.

وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة فيينا، قالت الشرطة إن مواطناً نمساوياً (19 عاماً)، تم تحديده كمتعاطف مع تنظيم «داعش»، قد تم اعتقاله صباح الأربعاء في ترنيتش، بولاية النمسا السفلى، بينما تم تنفيذ اعتقال آخر في وقت لاحق من صباح ذلك اليوم في فيينا.

وقالت الشرطة: «اصطبغ المشتبه بهما بالتطرف من خلال الإنترنت، وقد أقسم المواطن النمساوي البالغ من العمر 19 بالولاء لزعيم داعش الحالي في بداية يوليو».

وأضافت السلطات أن المشتبه بهما اتخذا «إجراءات تحضيرية ملموسة» لهجوم إرهابي، بعد أن اشتبهت الشرطة في تخزين متفجرات في منزل المشتبه به في ترنيتش.