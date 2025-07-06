ريال مدريد يقصي دورتموند ويضرب موعدًا مع سان جيرمان في نصف نهائي مونديال الأندية

واصل ريال مدريد مشواره نحو التتويج بكأس العالم للأندية 2025 بعد فوزه المثير على بروسيا دورتموند في ختام منافسات ربع النهائي.

في المباراة التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" في الولايات المتحدة الأمريكية، حقق ريال مدريد انتصارًا بنتيجة 3-2. افتتح جونزالو جارسيا التسجيل للفريق الإسباني في الدقيقة العاشرة، ثم عزز الظهير الأيسر فران جارسيا النتيجة في الدقيقة الـ20.

وقبل نهاية المباراة، في الدقيقة 92، قلص دورتموند الفارق عبر ماكسيميليان بيي، لكن كيليان مبابي تمكن من سريعا من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 94.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع تسبب مدافع ريال مدريد هويسن فى ركلة جزاء للفريق الألماني وتحصل على طرد، وتمكن جيراسي من تقليص النتيجة مرة أخرى

وبهذا الانتصار، حجز ريال مدريد مكانه في نصف نهائي كأس العالم للأندية، حيث سيلتقي مع باريس سان جيرمان يوم الأربعاء 9 يوليو المقبل.

أما نصف النهائي الآخر فسيجمع بين فلومينينسي وتشيلسي يوم الثلاثاء، على أن يتواجه الفريقان الفائزان في المباراة النهائية يوم الأحد 13 يوليو.