مدير مكتبة الإسكندرية: نُعد القائمة القصيرة لتحديد المرشحين للفوز بجائزة المليون جنيه هذا العام

كشف الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع ومدير مكتبة الإسكندرية، عن تفاصيل «جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية» التي أطلقتها المكتبة خلال الشهور القليلة الماضية، والتي تُمنح للمرة الأولى.

وقال خلال لقاء ببرنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية «ON E» : «في الوطن العربي هناك جوائز كثيرة، ومصر لديها جوائز الدولة لكنها للمصريين، لذلك أردنا جائزة دولية تخرج من مصر للعالم».

وأضاف أن التحضير للجائزة استغرق عاما ونصف العام، لافتا إلى بلوغ قيمتها المادية مليون جنيه.

وأوضح أن موضوع هذا العام «التكنولوجيا الخضراء» تماشيا مع الاهتمام العالمي بقضايا المناخ، على أن تتناول في الأعوام المقبلة مجالات أخرى مثل الأدب والعلوم الاجتماعية.

وأشار إلى تقدم أكثر من 50 شخصية للحصول على الجائزة في دورتها الأولى، موضحا أن لجان التحكيم تعمل في الوقت الحالي على إعداد القائمة القصيرة لعرضها على اللجنة العليا لاختيار الفائز، الذي قد يكون فردا أو مؤسسة كمراكز البحوث العاملة في مجال التكنولوجيا الخضراء.

كما لفت إلى إطلاق المكتبة «جائزة المبدعين الشباب» في سبعة فروع تشمل الفنون التشكيلية والمسرح والفكر، وأيضا «جائزة القراءة» التي شهدت إقبالا بالآلاف.

وأوضح أن المكتبة تمول جوائزها من خلال الجوائز التي فازت بها في الآونة السابقة، دون الاعتماد على ميزانية الدولة أو المكتبة، مع ترحيبها بمساهمات القطاع الخاص.