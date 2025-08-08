علماء صينيون يطورون مجموعة بيانات عالية الدقة لتعزيز رصد الأمطار في المناطق الجبلية

طور علماء من معهد الشمال الغربي للبيئة الإيكولوجية والموارد التابع للأكاديمية الصينية للعلوم مجموعة بيانات عالية الدقة لهطول الأمطار، بهدف دعم أبحاث المناخ ورصد الأمطار في المناطق الجبلية الباردة.

وذكر المعهد أن الباحثين، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ابتكروا إطارا جديدا أطلق عليه اسم "تصغير الحجم والمعايرة الذكية ثلاثية الطبقات"، لإنتاج بيانات مفصلة عن هطول الأمطار مصممة خصيصا للبيئات القاسية.

وأوضح أن الإطار الجديد يتميز بقدرته على توفير بيانات موثوقة وعالية الدقة تفوق جودة مجموعات البيانات المتاحة حاليا، مع تقليل الأخطاء في تقديرات هطول الأمطار الإقليمية الناتجة عن قلة الملاحظات الأرضية.

وبحسب الدراسة، فقد استند التقييم الكمي للإطار إلى بيانات جمعت من 100 محطة لرصد الأمطار في جبال تشيليان، التي تعد درعا إيكولوجيا رئيسيًا في غربي الصين، وتمتد على الحدود بين مقاطعتي قانسو وتشينغهاي.

واستخدم الباحثون الإطار الجديد لإعادة بناء بيانات هطول الأمطار اليومية للسلسلة الجبلية الممتدة للفترة من 1950 إلى 2024.

يشار إلى أن هطول الأمطار هو ظاهرة جوية تحدث عندما تتشبع الغيوم ببخار الماء وتصبح غير قادرة على الاحتفاظ به، ما يؤدي إلى تساقط الماء على شكل قطرات من السحاب إلى الأرض، ويحدث ذلك عادة عند تبريد الهواء الرطب نتيجة ارتفاعه في الغلاف الجوي أو ملامسته لسطح بارد.