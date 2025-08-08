جوتيريش: خطة إسرائيل للسيطرة على غزة تصعيد خطير يفاقم الكارثة الإنسانية

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يحضر مؤتمرا صحفيا في جنيف بسويسرا بعد انعقاد المنتدى العالمي الأول للاجئين. تصوير: دينيس باليبوس - رويترز.

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن "قلقه البالغ" من قرار الحكومة الإسرائيلية السيطرة على مدينة غزة.

وقال في بيان لمكتبه بنيويورك اليوم الجمعة: "يشكل هذا القرار تصعيدًا خطيرًا ويخاطر بالفعل بتعميق العواقب الكارثية لملايين الفلسطينيين، وقد يعرّض المزيد من الأرواح للخطر، ومن بينهم الرهائن المتبقين".

وأضاف البيان: "يحذر الأمين العام من أن هذا التصعيد الإضافي سيؤدي إلى مزيد من النزوح القسري والقتل والتدمير الهائل، مما يضاعف المعاناة التي لا يمكن تصوّرها للسكان الفلسطينيين في غزة".

واستطرد: "يجدد الأمين العام نداءه العاجل لوقف إطلاق النار الدائم، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق عبر غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".

وأضاف: "يحث الأمين العام مرة أخرى وبشدة، حكومة إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".

واختتم البيان: "لن يكون هناك حل مستدام لهذا النزاع، دون إنهاء هذا الاحتلال غير القانوني وتحقيق حل الدولتين القابل للتطبيق" مؤكدا أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ويجب أن تظل كذلك ".