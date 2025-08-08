مقتل 10 أشخاص وفقدان 33 آخرين جراء تشكل سيول جبلية في شمال غربي الصين

تسببت الأمطارالغزيرة التي تهطل على شمال غربي الصين بتشكل سيول جبلية في محافظة يويتشونغ التابعة لمقاطعة قانسو أودت بحياة عشرة أشخاص، وفقدان 33 آخرين.

وذكرت السلطات المحلية أن هطول الأمطار الغزيرة بدأ مساء أمس الخميس، على يويتشونغ ومناطق أخرى من لانتشو، حيث بلغت كميتها 220.2 ملم بحلول ظهر اليوم، لافتة إلى تضرر عدة بلدات في يويتشونغ بشكل بالغ، بعد أن سدت مياه الفيضانات المختلطة بالأشجار المقتلعة الطرق في بلدة تشنغقوان، وغمرت المنازل وجرفت السيارات.

ونوهت إلى أن فرق الدفاع المدني باشرت عمليات بحث وإنقاذ للمفقودين، وعمليات لإجلاء السكان المتضررين وإعادة تسكينهم.

وكانت السلطات الصينية قد أعلنت قبل يومين عن فقدان سبعة أشخاص جراء انهيار أرضي ناجم عن أمطار غزيرة شهدتها مقاطعة قوانغدونغ في جنوب البلاد.