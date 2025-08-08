جولان: احتلال غزة حكم بإعدام الأسرى ويجب إسقاط حكومة نتنياهو

اعتبر رئيس حزب "الديمقراطيين" في إسرائيل، الجمعة، قرار تل أبيب احتلال قطاع غزة بالكامل حكما بإعدام الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس، ودعا إلى إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو.

وفجر الجمعة، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشئون السياسية والأمنية "الكابينت" خطة نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن جولان قوله، إن قرار احتلال غزة حكم على الأسرى الإسرائيليين بالإعدام.

في السياق، وصف جولان نتنياهو بأنه "ضعيف ويخضع للضغوط ولا يستطيع اتخاذ قرارات"، وفق منشور له عبر منصة "إكس".

وأضاف أن نتنياهو "غير قادر على سد الفجوة بين ما يقدمه المستوى المهني، وبين مجموعة المتطرفين الذين يسيطرون على الحكومة".

وتابع جولان: "القرار يعني أن أبناءنا (الأسرى) سيبقون في غزة، وسنظل ندفع مليارات (الدولارات) لسنين، لأسباب سياسية".

ودعا إلى "التصعيد وإسقاط الحكومة"، بعد قرار احتلال غزة.

وفجر الجمعة، زعم مكتب نتنياهو في بيان، بأن الجيش الإسرائيلي "يستعد للسيطرة على مدينة غزة، مع توزيع المساعدات الإنسانية على المدنيين خارج مناطق القتال"، وفق تعبيره.

وذكر البيان أن "الكابينت" اعتمد بأغلبية الأصوات ما وصفها بـ "المبادئ الخمسة لإنهاء الحرب"، وهي "نزع سلاح حركة حماس، وإعادة جميع الأسرى (الأحياء والأموات)، ونزع السلاح من القطاع، والسيطرة الأمنية عليه، وإقامة إدارة مدنية بديلة بعيدا عن حماس والسلطة الفلسطينية"، وفق نصه.

ومساء الخميس، عرض نتنياهو خلال اجتماع "الكابينت" خطة "تدريجية" لاحتلال قطاع غزة، رغم معارضة المؤسسة العسكرية لها بسبب خطرها على حياة الأسرى والجنود.

وتنص الخطة، على بدء الجيش الإسرائيلي التحرك نحو مناطق لم يدخلها سابقا، بهدف السيطرة عليها وسط القطاع ومدينة غزة، رغم تحذيرات رئيس هيئة الأركان إيال زامير، من هذه الخطوة.

وبحسب الطرح الذي قدمه نتنياهو، فإن الخطة تبدأ بتهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب، يتبعها تطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.

وخلال الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، احتل الجيش الإسرائيلي كامل مدينة غزة باستثناء مناطق صغيرة ومكث فيها عدة أشهر قبل أن يتراجع في أبريل 2024 من معظم مناطقها بعد إعلانه "تدمير البنية التحتية لحماس بالمدينة".

ومن كامل القطاع بقيت أجزاء من مدينة دير البلح ومخيمات المحافظة الوسطى (النصيرات والمغازي والبريج) لم تحتلها القوات الإسرائيلية لكنها دمرت مئات المباني فيها عبر القصف الجوي والمدفعي، وفق مسؤولين فلسطينيين.

والمناطق التي لم تحتلها القوات الإسرائيلية بريا تمثل نحو 10-15% من مساحة القطاع فقط، حسب مراسل الأناضول نقلا عن مسئولين.

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ويُحمّل 52% من الإسرائيليين حكومتهم المسؤولية؛ كاملة أو جزئيا، عن عدم إبرام اتفاق مع حماس، وفق استطلاع للرأي نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي نتائجه الأحد.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 61 ألفا و258 شهيدا و152 ألفا و45 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.