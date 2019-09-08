 ملثم يطعن شرطيا أمام مقر للانتخابات في تونس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ملثم يطعن شرطيا أمام مقر للانتخابات في تونس

تونس - د ب أ
نشر فى : الأحد 8 سبتمبر 2019 - 3:33 م | آخر تحديث : الأحد 8 سبتمبر 2019 - 3:33 م

أفادت تقارير محلية في تونس، اليوم الأحد، بطعن شرطي من قبل عنصر ملثم أمام مقر هيئة الانتخابات جنوب البلاد.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الحادث وقع أمام المقر الفرعي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مدينة توزر جنوب شرقي البلاد.

وقالت قناة "نسمة" الخاصة، إن شخصا ملثما طعن الشرطي بسكين وصرخ "يا عدو الله" قبل أن يلوذ بالفرار.

ووصفت إذاعة محلية المعتدي بـ"المتشدد" ولكن لم يتم الكشف عن هويته.

ولم تدل وزارة الداخلية على الفور بتفاصيل عن الحادث، بينما نقل الشرطي إلى مستشفى جهوي لتلقي الإسعافات.

وتستعد تونس لتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة يوم 15 من الشهر الجاري.

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