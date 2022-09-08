رئيس ألمانيا يقدم تعازيه للقصر الملكي البريطاني في وفاة إليزابيث الثانية

قدم الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير تعازيه للقصر الملكي البريطاني في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وذكر القصر الرئاسي في برلين أن شتاينماير كتب في برقية العزاء التي بعث بها مساء اليوم الخميس إلى القصر الملكي البريطاني: " كانت الملكة اليزابيث امرأة شكلت ملامح قرن، في بريطانيا وخارجها، في كل أنحاء العالم، لقد عايشت التاريخ المعاصر وكتبته".

وأضاف شتاينماير أن " جلالتها كانت تحظى بأعلى درجات السمعة والاحترام، وكانت محل إعجاب وتبجيل لدينا هنا في ألمانيا".

ووصف شتاينماير وفاة إليزابيث الثانية بأنه يمثل "نقطة تحول عميقة، ونهاية حقبة... وفي حين أن الحرب العدوانية المخيفة لروسيا على أوكرانيا أظهرت أمام أعيننا على نحو لا هوادة فيه أن السلام والحرية في أوروبا ليسا من الأمور المسلم بها، فإن اليزابيث الثانية شهدت أن الحرب في أوروبا يمكن التغلب عليها، وقد أسهمت بنفسها في تضميد جراح الحرب".

وأشار شتاينماير إلى أن الزيارة الرسمية التي قامت بها الملكة لألمانيا عام 1965 كانت واحدا من أهم رموز الصداقة البريطانية الألمانية التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية.

كان قصر باكنجهام أعلن في بيان اليوم وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن 96 عاما، بقصر بالمورال في اسكتلندا، وخلفها على عرشه بريطانيا نجلها الأكبر "الملك تشارلز".