تايوان تستقبل وفدا آخر من الكونجرس الأمريكي

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استقبلت رئيسة تايوان وفدا آخر من أعضاء الكونجرس الأمريكي في مكتبها اليوم الخميس، وتعهدت بتعميق التعاون وسط تصاعد التوتر مع الصين.

وأثارت الزيارات الأخيرة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي والعديد من وفود أعضاء الكونجرس إلى تايبيه غضب بكين. وردا على زيارة بيلوسي، أجرت الصين مناورات واسعة النطاق حول تايوان، تلتها جولة جديدة من التدريبات العسكرية.

وقالت النائبة الأمريكية ستيفاني ميرفي التي تترأس الوفد في الاجتماع مع الرئيسة تساي إينج وين إن الزيارة "رمز لالتزام الكونجرس القوي تجاه تايوان".

وذكرت تساي أن تايوان ستواصل العمل مع الولايات المتحدة لإقامة علاقات تجارية واقتصادية أوثق. كما تناولت في تعليقاتها التهديدات التي تمثلها الصين.

وأضافت: "لن ترضخ تايوان للضغوط أو الإكراه. سندافع عن مؤسساتنا الديمقراطية وطريقة حياتنا".

ووصل الوفد مساء يوم الأربعاء وسيبقى حتى يوم غد الجمعة.