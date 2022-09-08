متحدث الصحة: جدري القرود يتركز بين الرجال المثليين ومزدوجي الميول الجنسية

أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار كيفية انتشار جدري القرود، مؤكدا أنه ينتشر مـن خلال الاتصال اللصيق، وبشكل رئيسي من خلال:

1- التعرض المباشر للطفح الجلدي

2-الملابس الملوثة، أو البياضات

3- رذاذ الجهاز التنفسي للمصاب

وذكر عبدالغفار شكل ظهور جدري القرود قائلا عـادة تؤدي عدوى جدري القرود إلى ظهور طفح جلـدي مؤلم، وتكوين حويصلات على راحـة اليد، بينما تميزت الحالات تاريخيا بطفح جلدي في أجزاء واسعة من الجسم، إلا أن الحالات في الانتشار الحالي شملت في الغالب أشخاصا لديهم عدد قليل من الطفح حول الأعضاء التناسلية أو فتحـة الشرج.

وأكد عبدالغفار أن تفشي المرض يتركز بشكل كبير حتى الآن بين الرجال المثلييـن ومزدوجي الميول الجنسيـة، لكن هذا لا يمنع من احتمال انتشاره بين الأشـخـاص المصابين بضعف في الجهاز المناعي.

ولفت عبدالغفار الي أنه لايزال احتمال انتشار المرض في دول الشرق الأوسط غير مرتفع.