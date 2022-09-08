ترامب: تفاصيل سرية عن أسلحة نووية لدولة أجنبية كانت ضمن الوثائق المخزونة في منزل ترامب - التايمز

بالإضافة إلى تفاصيل قدرات الأسلحة النووية لقوة أجنبية، يشير الكاتب إلى أن صحيفة واشنطن بوست ذكرت الليلة الماضية أنه تم العثور ضمن الوثائق أيضا على تفاصيل حول الدفاعات العسكرية التقليدية للدولة التي لم يذكر اسمها.

ويمضي أليستير، بريطانيا هي القوة النووية الأخرى الوحيدة إلى جانب الولايات المتحدة التي هي عضو في ما يسمى بشبكة تبادل المعلومات الاستخباراتية العيون الخمس. أما باقي الدول الأعضاء - كندا وأستراليا ونيوزيلندا - ليس لديها أسلحة نووية. لكن لا يوجد ما يشير إلى أن المواد التي تم العثور عليها تتعلق بسلاح الردع النووي البريطاني.

كما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، نقلا عن مصادر استخباراتية لم تذكر اسمها، أن بعض الوثائق التي تم العثور عليها في المنتجع كانت ذات طبيعة سرية للغاية لا يطلع عليها عادة سوى عدد قليل فقط من الأشخاص. وأضافت أنه حتى كبار موظفي المخابرات والأمن القومي لم يكونوا على علم بالتفاصيل الموجودة في بعض الوثائق.

وفي المجمل، يشرح الكاتب أن مكتب التحقيقات الفيدرالي استعاد أكثر من 300 وثيقة سرية من منتجع مار ألاغو هذا العام. 184 منها كانت ضمن 15 صندوقًا تم إرسالها إلى الأرشيف الوطني في يناير. وفي يونيو سلم أحد محامي ترامب 38 وثيقة أُخرى. وعُثر على أكثر من 100 وثيقة في التفتيش الذي جرى يوم 8 أغسطس.

ويصر ترامب على أنه رفع السرية عن هذه الوثائق قبل مغادرته البيت الأبيض العام الماضي، وأن تحقيق وزارة العدل جزء من حملة مطاردة سياسية ضده. مشيرا إلى أنه يعتقد أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد زرع أدلة ضده.