 توتنهام هوتسبير ينعي وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية - بوابة الشروق
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توتنهام هوتسبير ينعي وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

محمد عاطف
نشر في: الخميس 8 سبتمبر 2022 - 8:09 م | آخر تحديث: الخميس 8 سبتمبر 2022 - 8:09 م

نعى الحساب الرسمي لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، والتي وافتها المنية اليوم الخميس عن عمر يناهز 96 عامًا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي توتنهام، صورة الملكة إليزابيث الثانية، معلقًا عليها: "توتنهام هوتسبير ينضم إلى الأمة في حداد، وفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية."

 وأضاف البيان: "ويتقدم النادي بأحر التعازي لجميع أفراد العائلة المالكة في هذا الوقت الحزين."

وفي سياق متصل، أشارت بعض التقارير الصحفية الإنجليزية، إلى إحتمالية إيقاف مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الفترة القادمة، حدادًا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

 


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