تراس: وفاة الملكة تمثل انتهاء العصر الإليزابيثي الثاني

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ألقت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس خطابا للأمة وهي ترتدي ملابس سوداء خارج مقر الحكومة عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وقالت تراس: "إننا منهارون بسبب الأنباء التي سمعناها من بالمورال".

وذكرت رئيسة الوزراء: "وفاة جلالة الملكة صدمة كبيرة للأمة وللعالم".

وقالت تراس إن وفاتها تمثل "انتهاء العصر الإليزابيثي الثاني".

عينت الملكة إليزابيث، تراس رئيسة للوزراء في قصر بالمورال قبل يومين فقط.

وأعلن قصر باكنجهام بإنجلترا، في بيان اليوم وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن 96 عاما، بقصر بالمورال في إسكتلندا، وخلفها على عرش بريطانيا نجلها الأكبر "الملك تشارلز".