إزالة 233 مخالفة إشغال طريق خلال حملة بكفر الدوار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء دكتور عبد العزيز قطاطو، بحملة موسعة لإزالة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين.

وقال قطاطو ان الحملة أسفرت عن إزالة 233 مخالفة إشغال طريق "ثابت ومتحرك" وعدد 33 فرش متنوع للباعة الجائلين بعدد من مناطق المدينة من بينها "شارع بور سعيد، شارع بيع المصنوعات، شارع القسم القديم، شارع السينما، الكوبري الواطي، والمهاجرين".

تم التحفظ على الإشغالات لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك من خلال قسم الإشغالات بالوحدة بتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار.