علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، على عملية إطلاق النار بمعبر جسر الملك حسين (اللنبي) الحدودي مع الأردن، والذي أودى بحياة 3 إسرائيليين.

وقال في مقطع فيديو نشرته رئاسة الوزراء الإسرائيلية عبر موقع «يوتيوب»: «هذا يوم صعب، لقد قتل إرهابي ثلاثة من مواطنينا بدم بارد عند معبر اللنبي، وأتقدم بالتعازي إلى أهالي الضحايا»، وفقًا لوصفه.

وزعم أن «بلاده محاطة بأيديولوجية قاتلة يقودها محور الشر الإيراني»، مشيرًا إلى مقتل 6 محتجزين إسرائيليين في غزة، و3 من ضباط الشرطة الإسرائيلية، خلال الأيام الأخيرة.

وادعى أن «قوة دولة إسرائيل وجيشها تمنع تدمير الشعب الإسرائيلي»، داعيًا إلى «اتحاد طوائف الشعب حتى لا يتمكن الأعداء من زرع الانقسام بينهم»، بحسب تعبيره.

وأعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، اليوم الأحد، عن إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة السفر إثر إغلاقه من الجانب الآخر لإشعار آخر.

وأهابت مديرية الأمن العام، بمستخدمي الجسر التقيّد ومتابعة وسائل الإعلام حول أيّ تغيّر في حركة السفر والتي سيعلن عنها أولا بأول.

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، الأحد، أن الجهات الرسمية باشرت التحقيق في حادثة إطلاق النار التي وقعت على الجانب الآخر من جسر الملك حسين.

وكان الإسعاف الإسرائيلي أفاد بمقتل 3 إسرائيليين في عملية إطلاق النار في (معبر اللنبي - الكرامة في الجانب الفلسطيني) قرب الحدود مع الأردن، فيما أعلن جيش الاحتلال عن مقتل منفذ العملية.

وأشار تلفزيون فلسطين الرسمي، إلى أن الاحتلال أغلق معبر الكرامة في كلا الاتجاهين بعد عملية إطلاق النار أسفرت عن 3 قتلى.