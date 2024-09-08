أبو الدهب: حسام حسن لن يستدعي حجازي للمنتخب مجددا

علق محمود أبو الدهب، نجم النادي الأهلي السابق، على أزمة أحمد حجازي، مدافع المنتخب الوطني، مع حسام حسن المدير الفني للفراعنة.
قال أبو الدهب في تصريحات عبر قناة «TeN»:" حسام حسن لن يستدعي أحمد حجازي مجدداً لقائمة المنتخب الوطني في المعسكرات القادمة نظراً لما بدر منه في مباراة الرأس الأخضر، ودخوله في مشادة مع أحد أفراد الجهاز المعاون".
أضاف:" بالإضافة إلى ما نشره حجازي عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام".
أتم:" محمد عبد المنعم أربك حسابات الجهاز الفني للمنتخب، بعدما رفض التواجد بالمعسكر بسبب ارتباطه بفريقه الجديد نيس الفرنسي، ولذلك وجد العميد نفسه أمام أزمة دفاعية قبل مباراة الرأس الأخضر".