أبو الدهب: حسام حسن لن يستدعي حجازي للمنتخب مجددا

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علق محمود أبو الدهب، نجم النادي الأهلي السابق، على أزمة أحمد حجازي، مدافع المنتخب الوطني، مع حسام حسن المدير الفني للفراعنة.

قال أبو الدهب في تصريحات عبر قناة «TeN»:" حسام حسن لن يستدعي أحمد حجازي مجدداً لقائمة المنتخب الوطني في المعسكرات القادمة نظراً لما بدر منه في مباراة الرأس الأخضر، ودخوله في مشادة مع أحد أفراد الجهاز المعاون".

أضاف:" بالإضافة إلى ما نشره حجازي عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام".

أتم:" محمد عبد المنعم أربك حسابات الجهاز الفني للمنتخب، بعدما رفض التواجد بالمعسكر بسبب ارتباطه بفريقه الجديد نيس الفرنسي، ولذلك وجد العميد نفسه أمام أزمة دفاعية قبل مباراة الرأس الأخضر".