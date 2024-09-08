أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، أنها تمكنت من إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ_9 في أجواء محافظة مأرب.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، في بيان مُصوَّر، مساء السبت، إن قواتهم تمكنت من إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ_9 وذلك أثناء قيامِها بما سمتها أعمالًا عدائية في أجواء محافظة مأرب.

وأضاف أن هذه الطائرة هي الثامنة من هذا النوع والتي تنجح قواتهم في إسقاطِها خلال ما قال إنها معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادًا لغزة.

وأشار سريع، إلى أنَّ قواتهم مستمرة في تأديةِ واجباتها انتصارًا لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ودفاعًا عن اليمن، مؤكدً أنهم بصدد تعزيزِ قدراتهم الدفاعيةِ للتصدي لما قال إنه العدوان الأمريكي البريطاني والرد عليه باستهداف تحركاته العسكرية في منطقة العمليات البحرية.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن إسقاط الدفاعات الجوية طائرة أمريكية نوع MQ_9 أثناء قيامِها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب وتعد هذه الطائرة هي الثامنة من هذا النوع والتي تنجح القوات المسلحة في إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهادالمقدس إسنادًا لغزة. pic.twitter.com/WnNMVYfSNH — العميد يحيى سريع (@army21ye) September 7, 2024



وتنفذ جماعة الحوثي، هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، إسنادًا للفلسطينيين في غزة، وذلك ردًا على الغارات التي يشنها ما تسميه التحالف الأمريكي البريطاني ضد اليمن.