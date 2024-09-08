الحوثيون يعلنون إسقاط مسيرة أمريكية في أجواء محافظة مأرب

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أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية مساء السبت إسقاط مسيرة أمريكية في محافظة مأرب، شرقي اليمن.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان "إن الدفاعات الجوية اليمنية (تابعة للجماعة) نجحت في إسقاط طائرة أمريكية نوع (إم كيو- 9) أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب".

وأضاف سريع، أن "هذه الطائرة هي الثامنة من هذا النوع والتي تنجح القوات المسلحة اليمنية في إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسناداً لغزة".

وأشار سريع إلى أن قواتهم مستمرة في "تأدية واجباتها الجهادية انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ودفاعاً عن اليمن".

وأردف بالقول"القوات المسلحة اليمنية بصدد تعزيز قدراتها الدفاعية للتصدي للعدوان الأمريكي البريطاني والرد عليه باستهداف تحركاته العسكرية المعادية في منطقة العمليات البحرية".

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي وصولا إلى البحر المتوسط، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".

وفي المقابل، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا استهداف مواقع للحوثيين في اليمن منذ مطلع العام الجاري، رداً على هجمات الجماعة.





