مرشح المعارضة السابق للرئاسة جونزاليس غادر فنزويلا

غادر مرشح المعارضة في فنزويلا إدموندو جونزاليس البلاد في أعقاب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها التي جرت في يوليو الماضي، حسبما أكدت الحكومة السلطوية للرئيس نيكولاس مادورو.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس عبر منصة التواصل الاجتماعي (إكس) إن جونزاليس، الذي تم الاعتراف به كفائز في انتخابات 28 يوليو من قبل الولايات المتحدة وعدد من دول أمريكا اللاتينية، سينتقل إلى إسبانيا بناء على طلبه.

وكان مادورو، الذي تولى السلطة منذ عام 2013، قد حصل على فترة ولاية ثالثة في الانتخابات المتنازع عليها بعد أن أعلنت الهيئة الانتخابية في البلاد - والتي يغلب عليها الموالون للحكومة - فوزه في الانتخابات.

ولم تقدم الحكومة أي أرقام حقيقية بشأن أعداد الناخبين لدعم فوز مادورو. وتدعي المعارضة فوز مرشحها، الدبلوماسي السابق جونزاليس، كما حصلت على تأييد ملحوظ من دول أخرى في المنطقة والولايات المتحدة.